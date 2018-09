Il gioco da tavolo di Horizon Zero Dawn è stato finanziato in due ore su Kickstarter

Steamforged Games (già responsabile dei giochi da tavolo di Dark Souls e Resident Evil 2) ha lanciato la campagna Kickstarter per il board game di Horizon Zero Dawn, la quale ha riscosso immediatamente un notevole successo.

Nello specifico, la campagna ha ottenuto in due ore finanziamenti pari a 439.000 euro a fronte dei 172.000 richiesti, grazie alle donazioni di oltre 3.900 sostenitori. Nel momento in cui scriviamo mancano ancora 21 giorni al termine del Kickstarter, la cifra è quindi destinata a crescere ulteriormente.

Se siete interessati potete visitare la pagina della campagna e contribuire con un pledge, oltre a dare uno sguardo alle prime immagini del gioco. Il rovescio della medaglia? Il board game di Horizon Zero Dawn non uscirà prima di 18 mesi, il lancio è infatti previsto per marzo 2020...