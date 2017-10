Si è conclusa con successo la raccolta fondi per ildi: al termine della campagna su Kickstarter,ha raccolto 800,561 sterline a fronte delle 150.000 inizialmente richieste.

Tutti i 34 stretch goal intermedi sono stati raggiunti e questo permetterà alla campagna di curare maggiorment la qualità dei materiali, delle sculture e della colorazione delle miniature. Per coloro che non sono riusciti a partecipare alla campagna, Steamforged ha avviato una raccolta fondi aggiuntiva sul sito ufficiale del gioco, il board game può essere acquistato al prezzo di 100 sterline, con spedizione prevista per il 2018.