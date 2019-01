Il governatore di Tokyo stanzia un budget per promuovere l'esport nella capitale

Tokyo ospiterà un evento esport di due giorni per promuovere il settore dei videogiochi e degli anime della capitale, secondo la volontà del Governatore Yuriko Koike.

La Koike, prima governatrice donna della Prefettura di Tokyo ed esponente della frangia ultra conservatrice, si è dimostrata ben disposta nei confronti di un settore che, in Giappone, deve ancora crescere e superare imponenti barriere burocratiche.

Secondo la notizia, data da diverse testate del Sol Levante, il governo metropolitano di Tokyo prevede di mettere da parte 50 milioni di Yen (oltre 400.000 Euro) nel budget per l'anno fiscale 2019 per organizzare - almeno - un evento di due giorni.

"L'esport coinvolge molti settori diversi e l'evento sarà un'opportunità (per le aziende) per ottenere visibilità e pubblicità", ha detto la Koike ai giornalisti. Un evento esport può portare nuove fonti di introito e opportunità economiche per il Giappone e rappresentare la fine dell'isolazionismo della nazione.

Il gaming competitivo sta pian piano guadagnando slancio, grazie alle iniziative come la Japan Esports Union e le dichiarazioni di personaggi di spicco dell'industria. Tatsumi Kimishima in occasione del briefing dei risultati finanziari della metà dell'anno fiscale 2017 si era espresso proprio a questo riguardo, aprendo alla crescita della scena. L'ex numero uno di Nintendo crede che la società stia compiendo progressi verso l'interazione con il pubblico eSport e intende continuare su questa strada.

La JEU sta già organizzando un torneo di "Pro Evolution Soccer 2019" in concomitanza con il festival nazionale dello sport che si terrà nella prefettura di Ibaraki in ottobre.