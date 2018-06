Il Gran Turismo Sport Championship inizia oggi, introdotto il nuovo sistema Stella

Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital hanno ufficialmente dato il via ai FIA-certified Gran Turismo Championships 2018 di GT Sport.

I FIA-certified Gran Turismo Championships 2018 sono pronti ad accogliere i piloti di tutto il mondo, proponendo una Nations Cup e un Manufacturer Series. Chiunque può partecipare alla prima stagione da giugno a settembre, che si concluderà con le finali regionali e mondiali fra ottobre e novembre, quando i trofei della Nations Cup e del Manufacturer Series saranno conferiti ai migliori giocatori di GT.

Al momento, l'Italia non è inclusa tra i territori partecipanti a questa fase iniziale della competizione, ma il team ha assicurato di essere duramente al lavoro affinché alcuni problemi legali possano essere risolti in tempo per la stagione ufficiale di qualificazione che partirà ad agosto. Le ultime gare tra i migliori piloti di Gran Turismo si disputeranno in location di tutto il mondo, e saranno trasmesse online proprio come il primo evento live al Nürburgring che potete vedere in apertura di notizia.

Per indicare i giocatori in testa al campionato, è stato introdotto il nuovo sistema dei giocatori Stella. Solo i giocatori classificati ai primi 200 posti in una classifica stagionale (o i primi 10 del loro paese o del costruttore scelto) potranno registrarsi con questo titolo. I piloti registrati come giocatori Stella avranno l’opportunità di partecipare alle gare Top 24 stelle e ottenere punti bonus. Inoltre, la loro Classificazione pilota comparirà nel gioco come una “S”, affinché tutta la comunità possa vederlo.

Per tenere traccia dei piloti preferiti in lizza per la finale mondiale è possibile utilizzare l’app Gran Turismo Sport Companion per dispositivi Android e iOS. È sufficiente effettuare l’accesso con l'ID del PlayStation Network.

Ricordiamo, infine, che Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Per poco tempo ancora può essere acquistato a soli 19,99 euro su Amazon.it.