Il grande successo di Nintendo Switch sta garantendo enormi introiti anche per Nvidia

Il successo dinon accenna a diminuire e a meno di un anno dal lancio sono già 13 milioni le unità vendute. A gioire, tuttavia, non è solamente la casa di Kyoto, ma anche, che produce il chipsetmontato dalla consola ibrida.

È uno dei componenti più costosi dell'hardware, e non sorprende che nell'ultimo trimestre le entrate dell'azienda di Santa Clara siano aumentate anche grazie agli ottimi risultati della console ibrida, come dichiarato dal CFO Colette Kress. Secondo quanto riferito a CNBC, i ricavi generati dalla vendita di processori Tegra ammontano a 450 milioni di dollari, in aumento del 75% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Ciò ha contribuito in larga parte agli ottimi risultati dell'azienda, le cui entrate nell'intero anno fiscale hanno toccato quota 9,71 miliardi di dollari, in aumento del 34% rispetto all'anno precedente. La società attribuisce gran parte del merito anche alla richiesta di criptovaluta, che ha fatto crescere enormemente le vendite di chip grafici con tecnologia Pascal, e alle recenti riforme sulle tasse attuate negli Stati Uniti d'America.

Intanto, i vertici Nintendo hanno promesso che presto arriveranno interessanti novità per il servizio online a pagamento di Nintendo Switch previsto per settembre.