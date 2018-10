Il Gwent Open di ottobre andrà in scena questo weekend, 13 e 14 ottobre

CD Projekt Red, creatori della serie di videogiochi The Witcher, invita gli amanti degli eSport ed i giocatori di tutto il mondo a guardare il settimo torneo della serie GWENT Open.

Questo weekend, 13-14 Ottobre, otto tra i migliori giocatori di Gwent al mondo lotteranno per una parte del montepremi di 25000$, Crown Points ed un posto garantito nel prossimoGwent Challenger, l'ultimo torneo prima del gran finale della serie ufficiale esport del gioco! Il gruppo di partecipanti include alcuni tra i più alti classificati in Pro Ladder ed i vincitori dei qualifier online. Inoltre, i commentatori del torneo comprendono le note personalità della scena esport di Gwent.

Gwent Open #7 inizierà Sabato 13 ottobre alle ore 16:00, con le semifinali e finale trasmesse Domenica, 14 ottobre. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Twitch e YouTube di CD PROJEKT RED con il coverage in tempo reale sull’account Twitter di Gwent Masters.



Gli spettatori del torneo saranno ricompensati con oggetti di gioco su Gwent, grazie alla funzionalità Twitch Drops. Questi oggetti includono barili di carte e la carta preferita del vincitore del torneo. Gwent Open è parte diGwentMasters la serie eSport ufficiale di Gwent The Witcher Card Game.