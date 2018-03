Il keynote Apple, Boston Dynamics, l'Huawei P20 Pro ed Elon Musk. Le top news tech di ieri

Sulla scia di due giorni fa, tra le notizie più chiacchierate figura ovviamente quella che ha come protagonistae la macchina a guida autonoma, che è stata protagonista dai uno spiacevole incidente. Nel frattempo,ha annunciato a sorpresa un nuovo keynote.

Nuove informazioni sull'incidente di Uber

Sono emersi, nel frattempo, nuovi dettagli sull'incidente automobilistico che ha visto coinvolta una vettura a guida autonoma di Uber e che ha portato alla morte di una donna.

Secondo quanto affermato dagli organi di Polizia locale, a seguito dei primi rilievi sarebbe emerso che le responsabilità della vettura sarebbero molto limitate, come confermato anche dalle riprese effettuate dalla telecamera interna della vetture. Sylvia Moir ha affermato che "l'autista ha detto ha la persona è uscita all'improvviso, come un lampo, al punto che se n'è accorto solo dal rumore provocato dall'impatto". La donna, di 49 anni, probabilmente una senza tetto, sarebbe spuntata all'improvviso davanti alla macchina mentre attraversava con una bicicletta al centro di una corsia di traffico.

Il padre contro Elon Musk

Elon Musk, anche indirettamente, continua a far parlare di se.

Nella giornata di ieri ci ha pensato il padre, che ha attaccato duramente il fondatore di Tesla ed amministratore delegato di SpaceX, definendolo senza mezzi termini "un bambino viziato" che ha bisogno di crescere.

Il rapporto, come rivelato già nella biografia pubblicata di recente, tra i due non è mai stato idilliaco ed anche in passato Elon parlando con Rolling Stone aveva definito il padre "un essere umano terribile, non ne avete idea. Ha un piano di malvagità studiato, pianifica il male e ogni crimine che si possa immaginare. Ha fatto talmente tante di quelle cose cattive che è impossibile parlarne. E' terribile, non potete immaginarlo".

Secondo il genitore, alla base di questo astio ci sarebbe l'unione dello stesso Errol con una donna di trent'anni, con cui ha avuto anche un bambino.

Huawei P20 Pro con fotocamera da 40 megapixel?

Quando mancano ormai sei giorni alla presentazione ufficiale dell'Huawei P20 Pro e sul web sono emerse le prime schede tecniche.

Quello che salta immediatamente all'occhio è il comparto fotografico posteriore, che dovrebbe essere composto da ben tre lenti, di cui una a 40 megapixel, un sensore monocromatico da 20 megapixel ed un altro da 8 megapixel che farà anche da teleobiettivo. E' stata anche confermata la presenza dello zoom 2x, ma Huawei includerà una funzione battezzata "Zoom Ibrido".

Il prezzo dovrebbe aggirarsi sugli 899 Euro, ma per le conferme di rito bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

La strana coppia: Jeff Bezos ed il robot di Boston Dynamics

Mentre Amazon continua a volare in borsa, e ad aumentare la propria capitalizzazione complessiva, Jeff Bezos è ospite della conferenza MARS, dedicata al mondo della robotica e dell'esplorazione spaziale.

Tuttavia, in attesa delle prime novità dalla conferenza, ha fatto molto discutere (e sorridere) la fotografia che ritrae l'amministratore delegato del gruppo insieme a SpotMini, il robot targato Boston Dynamics che ha le sembianze di un cane.

Keynote Apple il 27 Marzo

In attesa della WWDC, che rappresenta l'evento di punta della prima metà dell'anno di Apple, il gigante di Cupertino ha annunciato a sorpresa un nuovo keynote, in programma per il prossimo 27 Marzo ed incentrato sull'educazione.

Probabile che veda la luce il nuovo iPad, ma Apple potrebbe sorprendere tutti anche con il nuovo MacBook da 13 pollici.