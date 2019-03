Il lancio di Anthem è stato complicato, ma 'il meglio deve ancora venire'

In un recente intervento pubblicato sul blog ufficiale di BioWare, il general manager Casey Hudson ha avuto modo di riflettere sul complicato lancio di Anthem e sul futuro della produzione.

"Le ultime settimane sono state molto movimentate", ha dichiarato. "In un certo sento, il lancio è stato più difficoltoso di quanto ci aspettavamo. Anche se abbiamo effettuato dei test e lavorato per assicurarci che tutto fosse pronto, ci siamo anche preparati all'eventualità che potessero verificarsi dei problemi imprevisti al lancio. E continueremo ad impegnarci per risolverli".

Che i ragazzi di BioWare stiano faticando a perfezionare la propria creatura, non è certamente un segreto. Tra gli aspetti di Anthem più criticati dai giocatori figura il loot system, che è già stato rimaneggiato in più di un'occasione. L'ultima volta è accaduto nel weekend, quando è stata incrementata la frequenza di ottenimento degli oggetti mitici e leggendari.

Il general manager ha poi aggiunto: "Con Anthem abbiamo cercato di fare qualcosa di differente da quanto abbiamo fatto in passato. Allo stesso modo, i nostri futuri giochi saranno differenti da Anthem. In ogni caso, rimarremo fedeli alla nostra missione, che è quella di creare mondi che vi ispirano a diventare gli eroi della vostra stessa storia". Hudson, in sostanza, ha voluto rassicurare i fan di Anthem,spiegando che il team non ha alcuna intenzione di abbandonarlo, nonostante le difficoltà che stanno affrontando. Non a caso, l'intervento si conclude con delle parole emblematiche: "Non vediamo l'ora di dimostrare che con Anthem il meglio deve ancora venire".