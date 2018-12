Il lancio di Metro Exodus è stato anticipato al 15 febbraio

Deep Silver e 4A Games annunciano che Metro Exodus è entrato in Fase Gold e sarà disponibile con una settimana in anticipo. Il capitolo dell’acclamata saga di Metro uscirà il 15 febbraio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

"I nostri fan attendono pazientemente Metro Exodus da quando abbiamo annunciato il titolo all'E3 2017", ha dichiarato Klemens Kundratitz, CEO presso Deep Silver. "In precedenza avevamo ritardato la data d'uscita per permettere a 4A Games di avere abbastanza tempo per creare la loro ambiziosa visione per il gioco, ma ora siamo lieti di confermare che Metro Exodus è entrato in Fase Gold e siamo in grado di anticipare la data d'uscita al 15 febbraio 2019."

Per festeggiare la notizia, Deep Silver è felice di svelare la spettacolare Title Sequence di Metro Exodus. Creata dallo studio Elastic di Santa Monica, premiato realizzatore di alcune delle più iconiche sequenze d’apertura degli ultimi anni, tra cui Game of Thrones e Westworld, questa bellissima sequenza è accompagnata dalla colonna sonora originale del compositore della serie di Metro, Alexey Omelchuk.

"Siamo stati assolutamente contenti di esser stati contattati dai team di Deep Silver e 4A Games per creare questa Title Sequence", ha dichiarato Andy Hall, Creative Director presso Elastic. "È il tipo di progetto che amiamo. Una volta immersi nel gioco, abbiamo vissuto essenzialmente in questo paesaggio ghiacciato e terrificante per molte, molte settimane...siamo felicissimi del risultato finale."