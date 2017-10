Red Dead Redemption 2 potrebbe avere DLC single player?

(Design Director di Rockstar Games) è stato recentemente intervistato da GameInformer USA e in questa occasione ha parlato di, spiegando come il gioco potrebbe avere DLC single player e rispondendo alle domand secondo cui il lancio del gioco potrebbe coincidere con la fine del supporto per

Sarwar fa sapere che "Red Dead Redemption 2 potrebbe avere espansioni per il single player. Ci piacerebbe molto... per quanto riguarda la narrazione, i giochi multiplayer non possono competere con quelli in single player, assolutamente. Se ci saranno le condizioni... ci penseremo... certo."

Per quanto riguarda invece la fine del supporto per GTA Online, il Design Director dello studio si esprime in questi termini: "Non abbiamo fissato una fine per GTA Online e abbiamo in programma altri aggiornamenti, tuttavia la roadmap potrebbe cambiare, magari per spingere i giocatori a provare Red Dead Redemption 2 al lancio. Sarebbe bello vedere gli utenti dividersi tra questi due mondi ma è difficile prevedere se effettivamente accadrà una cosa del genere. In questo business le situazioni cambiano molto velocemente.... tutto dipenderà da molti fattori."

Il successo di GTA Online ha stupito anche la stessa Rockstar, la quale ha accantonato i piani per le espansioni single player di Grand Theft Auto V per continuare a supportare massicciamente la componente online del gioco.