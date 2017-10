Il libretto di Xbox One X include un confronto tecnico con Playstation 4 Pro

L'analista inglese Piers Harding-Rolls ha segnalato su Twitter una curiosa scoperta: sul libretto diè presente una pagina in cui vengono messe a diretto confronto le specifiche tecniche delle nuova console dicon quelle di PS4 Pro, PS4 standard e Xbox One S.

Una scelta decisamente di impatto da parte dell'azienda di Redmond, che in un certo senso riporta alla memoria le vecchie pubblicità delle generazioni di console passate, caratterizzate da una politica di marketing molto più "aggressiva" rispetto a quella dei giorni nostri (come dimenticarsi, ad esempio, dell'ormai storico "Genesis does what Nintendon’t"). Cosa ne pensate di questa scelta?

Xbox One X sarà disponibile a partire dal 7 novembre al prezzo di 499 euro.