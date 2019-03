Il logo di Google Yeti trapela dalla GDC di San Francisco?

E' tutto pronto alla GDC per la presentazione di Google Yeti, il futuro dei videogiochi secondo Big G. Martedì 19 marzo alle 18:00 (ora italiana) la compagnia terrà uno speciale evento dedicato ma sembra che il logo della console (o del servizio?) sia già stato svelato in anticipo...

Il nostro lettore Daniele Cattaneo ci invia due fotografie scattate a San Francisco (sede della Game Developer Conference) apparentemente scattate durante le fasi di allestimento del palco e della scenografia. Notate nulla di particolare? Una "s" (o uno schizzo?) di colore rosso/arancio, che sia questo il logo di Google Yeti?

Non possiamo giurarci ma certamente sarebbe assurdo escluderlo, a meno che il logo in questione non sia riferito ad un servizio diverso che verrà presentato sempre nella giornata di domani... magari sarà il logo ufficiale di Project Stream? Del resto la sagoma riprende il profilo della lettera s... S di Stream, appunto.

Per saperne di più dovremmo necessariamente attendere la giornata di domani, la redazione di Everyeye.it seguirà la presentazione di Google Yeti in diretta su Twitch martedì 19 marzo dalle 17:30 (ora italiana), indubbiamente una bella occasione per scoprire cosa bolle nel pentolone di Big G...