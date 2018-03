Il meglio di Animeye: news e articoli di ieri tra Dragon Ball Super e ONE PIECE

Ripercorriamo, come al solito, le migliori news e articoli su Everyeye Anime e Fumetti pubblicati ieri, mercoledì 28 marzo 2018. Da Dragon Ball Super a ONE PIECE, e non solo, gli argomenti sono tanti.

Si continua a parlare di Dragon Ball Super, e più precisamente del film in uscita il 14 dicembre 2018: la Toei Animation ha parlato del cambio nel character design della serie, che sarà firmato da Akira Toriyama in persona e che potremmo ammirare nella 20° pellicola del franchise in arrivo entro la fine dell'anno.

Spostiamoci su ONE PIECE con le anticipazioni del prossimo episodio: finalmente anche la trasposizione animata del manga di Eiichiro Oda ci mostrerà il potente Karakuri in azione, rendendoci partecipi delle sue abilità che sfoggerà nello spettacolare duello contro Monkey D. Luffy, capitano dei Pirati di Cappello di Paglia, durante la saga di Whole Cake Island.

Tra gli altri contenuti non possiamo non segnalarvi la recensione completa di Dragon Ball Super: ora che l'anime è finito, almeno temporaneamente, abbiamo deciso di analizzare tutti e 131 gli episodi rilasciati, ripercorrendone narrazione e comparto artistico, per provare ad assegnare un verdetto finale all'anime midquel di Dragon Ball Z. Infine, in vista della seconda parte in uscita su Netflix il prossimo 31 marzo, abbiamo analizzato i primi 12 episodi di Fate/Apocrypha.