Il meglio tra le news anime di ieri, da Dragon Ball Super a Saint Seiya

Cosa bolle in pentola, in questi giorni, tra le? Ripercorriamo i migliori contenuti pubblicati ieri (mercoledì 21 marzo) nella sezione Anime e Fumetti di Everyeye.it. Da Dragon Ball Super a Saint Seiya, passando per ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti, c'è da leccarsi i baffi.

Da giorni, ormai, abbiamo l'ufficialità sulla data di uscita e su elementi della trama del film di Dragon Ball Super. La Toei Animation ha diffuso un trailer, che abbiamo anche analizzato in uno Speciale, ma il producer del film ha anche dichiarato la volontà della compagnia di estendere la release del film a premiere mondiale e non soltanto esclusiva temporale nei cinema giapponesi.

Per quanto riguarda Saint Seiya, Koch Media ci ha aggiornato sulle uscite anime home video di aprile 2018: tra queste spicca il cofanetto (sia in formato DVD che Blu-Ray) di Saint Seiya - Lost Canvas Stagione 2, che porta sui nostri schermi la seconda parte della serie prequel de I Cavalieri dello Zodiaco.

Passando a L'Attacco dei Giganti e ONE PIECE, entrambe le opere hanno svelato novità sui rispettivi manga: in quello di Hajime Isayama abbiamo assistito a un ritorno gradito, mentre per il secondo Eiichiro Oda ha dichiarato di essere attualmente al lavoro sul capitolo numero 900.