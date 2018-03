Il meglio tra le news anime di ieri tra Dragon Ball Super, Boruto e Captain Tsubasa

Tra le migliori news anime di ieri (giovedì 15 marzo) pubblicate nella nostra apposita sezione suannoveriamo gli ormai consueti spoiler su Dragon Ball Super, ma anche le novità sul prossimo episodio di Boruto e su Captain Tsubasa.

Per quanto riguarda Dragon Ball Super, dalla Rete sono emerse nuove anticipazioni sull'episodio numero 131 dell'anime midquel di Dragon Ball Z, che sarà anche l'ultimo (almeno per adesso) per la serie animata. Le sinossi, infatti, sembrano confermare il destino di Goku, impegnato nel duello finale contro Jiren, compreso il ruolo di Freezer nelle battute conclusive del Torneo del Potere...

Per quanto riguarda Boruto: Naruto Next Generations, invece, vi abbiamo proposto il promo del prossimo episodio dell'anime sequel di Naruto Shippuden: il trailer sembra anticipare che la serie si avvicina sempre di più alla Saga dell'Esame di Selezione dei Chunin, che corrisponde anche al primo arco narrativo del manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi.

Infine, si avvicina sempre di più la data per la premiere di Captain Tsubasa, il nuovo anime remake della serie conosciuta in italia con il titolo di Holly e Benji. Per l'occasione in Giappone, nella città di Saitama, è stata organizzata una simpatica iniziativa in una stazione ferroviaria...

Quali sono state le vostre news anime preferite tra quelle di ieri?