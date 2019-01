Il mercato digitale dei videogiochi cresce del 13%, anche grazie al successo di Fortnite

Secondo quanto riportato da SuperData, il mercato digitale dei videogiochi ha registrato una crescita del 13% nel 2018 rispetto all'anno precedente, risultato in parte dovuto allo strepitoso successo di Fortnite.

Il Battle Royale di Epic Games ha chiuso l'anno con ricavi pari a 2.4 miliardi di dollari, guidando il segmento di mercato free to play, raggiungendo risultati mai ottenuti prima da altri prodotti FP2. Questo particolare modello di business ha generato l'80% dei ricavi totali del mercato digitale ma i giochi premium continua a rappresentare un buon business, con PUBG in testa alla classifica dei ricavi per i titoli a pagamento (1.35 miliardi di dollari).

Buon successo anche per FIFA 18 (830 milioni di dollari) e Red Dead Redemption 2 (732 milioni), secondo SuperData il gioco Rockstar ha tutte le potenzialità per fare ben sul mercato digitale nel 2019, grazie al traino di Red Dead Online. Scopriamo inoltre che il settore degli eSport ha prodotto ricavi pari a 1.2 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, con ottime prospettive di espansione nel nuovo anno.