Il merchandising su Diablo Reign of Terror non è legato agli annunci della BlizzCon 2018

Nella giornata di oggi, vi abbiamo riferito come sullo store ufficiale di Blizzard Entertainment sia comparso del nuovo merchandising dedicato a Diablo: Reign of Terror.

Naturalmente, l'evento ha scatenato la curiosità di tutti, dal momento che già da alcuni giorni si vocifera con insistenza del possibile annuncio di un nuovo capitolo del franchise. Con una nota alla testata di GameSpot, tuttavia, Blizzard ha dichiarato che quanto comparso sullo store non è da considerarsi in alcun modo un "leak", o comunque un'anticipazione su quanto vedremo nel corso della BlizzCon 2018.

Tra i nuovi contenuti comparsi sullo store troviamo un poster e due T-shirt (una da uomo e l'altra da donna) a tema Diablo, ed in tanti hanno ipotizzato che il sottotitolo "Reign of Terror" avrebbe potuto far parte del nome del prossimo gioco della serie. A quanto pare, si tratta di una supposizione errata, stando a quanto dichiara il publisher.

"Questi sono nomi utilizzati per alcuni dei nuovi prodotti disponibili alla BlizzCon quest'anno, e non fanno direttamente riferimento ai contenuti dello show".



Tutto ciò, in ogni caso, non esclude che Blizzard abbia effettivamente degli annunci in serbo per quanto riguarda la serie di Diablo. In occasione dell'evento che si terrà dal 2 al 3 novembre, infatti, la compagnia terrà dopo la cerimonia di apertura un panel intitolato "Diablo: What's Next".