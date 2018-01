Il mese di dicembre 2017 è stato il migliore di sempre per GTA Online

Nonostante siano passati più di quattro anni dal lancio diil successo del gioco non accenna a diminuire:ha infatti annunciato che il 2017 è stato il miglior anno di sempre per la componente multiplayer die dicembre nello specifico il miglior mese di sempre per quanto riguarda il numero di utenti attivi sui server.

Dicembre ha visto un grandissimo afflusso di utenti sui server, proprio durante l'ultimo mese dell'anno è stata lanciata la nuova Rapina Il Colpo dell'Apocalisse, contenuto che ha probabilmente aiutato i server a popolarsi con il ritorno di vecchi utenti che avevano abbandonato il gioco.

Rockstar non ha fonito numeri precisi in merito, la compagnia ha però confermato che GTA Online ha occupato i vertici delle classifiche dei titoli più giocatori su Steam, Xbox LIVE e PlayStation Network per buona parte del mese scorso.