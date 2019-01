Il mestiere del Mago Blu arriva su Final Fantasy 14

Dopo l’uscita della patch 4.5, Final Fantasy XIV aggiunge un nuovo modo per vivere il mondo di Hydaelyn con il mestiere del Blue Mage. Questo primo limited job sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno la classe/mestiere Disciple of War o Magic a livello 50 e hanno completato lo scenario principale The Ultima Weapon.

L’attesissimo Blue Mage è in grado di apprendere nuove azioni combattendo contro i mostri e imitando poi queste abilità in combattimento. Il Blue Mage inizialmente potrà arrivare al massimo fino al livello 50 e apprendere 49 uniche abilità dei mostri. Sia il level cap che il numero di abilità che si possono apprendere aumenterà con gli aggiornamenti futuri.

I giocatori potranno anche mettersi alla prova con un compito esclusivo per il Blue Mage, intitolato The Masked Carnivale. Questa nuova sfida emozionante in solitaria è costituita da una serie di avversari all’interno di 25 livelli in cui si potranno ottenere ricompense settimanali. Sarà possibile accedere a The Masked Carnivale dopo avere raggiunto il livello 50 del mestiere. La conclusione della storia di Stormblood arriverà a fine marzo con la patch 4.56, che preparerà inoltre il terreno per l’espansione Shadowbringers™, che uscirà invece a inizio estate 2019. Sono anche programmati vari aggiornamenti per la serie di patch 4.5, che introdurranno nuove funzionalità e nuovi contenuti per tutti i giocatori.

Maggiori informazioni riguardo Shadowbringers verranno rivelate all’evento del Paris Fan Festival il 2 e 3 febbraio e durante il Tokyo Fan Festival il 23 e 24 marzo.