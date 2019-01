Il Millenium Falcon di Star Wars è stato ricreato in Fortnite da un utente!

A partire dal suo debutto, la Modalità Creativa di Fortnite è stata ampiamente sfruttata dai videogiocatori, che hanno dato il via alla costruzione degli oggetti e scenari più disparati.

In passato vi abbiamo ad esempio citato riproduzioni di mappe di gioco di Call of Duty o di CS:GO la Stark Tower tratta dal mondo degli Avengers, e persino una statua dedicata al noto Streamer Ninja. Questa volta, il protagonista è nientemeno che il Millenium Falcon, sbarcato in Fortnite direttamente dallo straordinario universo di Star Wars.

A ricreare l'iconico mezzo di trasporto è lo Youtuber MakaMakes, che ha pubblicato sul proprio canale sulla piattaforma un video in cui mostra sia il processo di costruzione sia una panoramica del risultato finale. Della durata di circa sei minuti, il filmato è, come di consueto, disponibile in apertura a questa news. Come potrete verificare tramite la sua visione, la riproduzione del Millenium Falcon all'interno del Gioco di Epic Games ha richiesto una buona dose di tempo e di abilità. Il risultato finale, tuttavia, è decisamente notevole. MakaMakes infatti non si è limitato a ricreare l'aspetto esterno dell'Astronave di Han Solo, ma ne ha anche riprodotto gli interni!



Che cosa ne pensate di questa creazione a tema Star Wars, la trovate abbastanza somigliante all'originale?