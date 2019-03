Il modello premium di Switch sarà un upgrade paragonabile a quello di New 3DS?

Si fanno sempre più fitte le voci indiscrete che parlano dei due nuovi modelli di Nintendo Switch. Secondo quanto riportato da un report del Wall Street la grande N avrebbe nei piani un reveal di due varianti inedite della console ibrida, una esclusivamente portatile e indirizzata ai casual gamer e la seconda dedicata agli utenti più hardcore.

Quest'ultima, a quanto viene detto, potrà contare su un hardware potenziato, e nelle scorse ore lo YouTuber PapaGenos aveva parlato già di specifiche tecniche e feature inedite: display OLED Sharp a 1080p, porta Ethernet da 10 Gigabit, SoC NVIDIA Volta con 512 core CUDA e compatibilità 5G per il gioco in portabilità, nonché il supporto alla risoluzione 4K. Tutto ciò farebbe comprensibilmente innalzare il prezzo della console, per un prodotto particolarmente mirato agli amanti dell'High Fidelty.

Tuttavia, un nuovo rumor riportato da Wccftech ci conduce verso una strada differente. Il modello premium di Nintendo Switch non rappresenterà altro che un piccolo passo avanti simile a quanto già fatto da Nintendo con il lancio di New 3DS.

"Per quanto riguarda la nuova versione di Switch, quella per i "giocatori accaniti", il report di ieri ci confermava che non ci sarebbe stato un salto di qualità paragonabile a quelli di PlayStatation 4 Pro e Xbox One X, il che non dovrebbe sorprendere nessuno. Ho sentito dire che il miglioramento sarà paragonabile a quello che c'è stato con il passaggio di 3DS al New 3DS. E, infine, non c'è alcun indizio riguardo alla possibile rimozione del docking per la modalità TV".

Secondo i rumor, Nintendo sarà pronta a rivelare i due nuovi modelli di Nintendo Switch all'E3 2019 di Los Angeles.