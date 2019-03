Il mondo di Anthem tra storia, mito ed eroi: la lore in un video

Da quando Anthem è arrivato sul mercato abbiamo viaggiato in lungo e in largo a bordo del nostro strale, raccontandovi le nostre impressioni sulla produzione di Electronic Arts.

Oggi abbiamo deciso di andare oltre la componente ludica, per raccontarvi la mitologia costruita da Bioware per la sua nuova IP, scendendo ad un livello più profondo per comprendere le filosofie dietro questo nuovo mondo.

Bioware continuerà ad espandere il mondo e l'universo narrativo di Anthem con i prossimi contenuti, la prima vera grande espansione arriverà a marzo e nuovi contenuti sono in arrivo anche nei mesi successivi. Recentemente lo studio ha pubblicato la patch 1.0.3 che ha portato in dote importanti modifiche al sistema di loot, lo studio continuerà comunque a lavorare per migliorare ulteriormente questo aspetto in base ai feedback della community.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alla storia e alla lore di Anthem.