Il mondo di Gears of War 5 sarà il più grande e più bello mai realizzato da The Coalition

Uno degli annunci più importanti della conferenza Microsoft all'E3 2018, è sicuramente stato quello legato all'arrivo di Gears of War 5. La saga third person shooter proseguirò dunque con un nuovo episodio, previsto al lancio su PC Windows 10 e Xbox One nel corso del 2019.

In occasione di un nuovo appuntamento con la rubrica Xbox Inside, The Coalition è tornata brevemente a parlare del titolo. La software motiva innanzitutto la scelta di rendere Kate la principale protagonista dell'avventura: secondo gli sviluppatori, si tratta una normale prosecuzione del quarto capitolo, la cui narrativa si è fortemente incentrata sul ritrovamento della madre di Kate.

In seguito, gli sviluppatori hanno dato rassicurazioni sulla qualità del gioco. Gears of War 5, stando a quanto detto, avrà il "mondo di gioco più grande e più bello mai creato da The Coalition". Un mondo di gioco che potremo esplorare a bordo dell'imbarcazione che abbiamo visto nel trailer di annuncio del gioco.

Ricordiamo che Gears of War 5 sarà disponibile nel corso del 2019 su PC Windows 10 e Xbox One.