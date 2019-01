Il mondo di gioco di Metro Exodus sarà ricco di Personaggi

La pubblicazione del Gioco si avvicina e, nel corso degli ultimi giorni, Deep Silver e 4Games hanno reso note al pubblico numerose nuove informazioni su Metro Exodus.

In particolare, ulteriori dettagli sul Titolo sono emersi nel corso di un'intervista concessa da Huw Beynon, Global Brand Manager presso Deep Silver, alla Redazione di PSU. Nel corso di questa, il Manager ha infatti fornito alcune interessanti informazioni sul nuovo capitolo della Saga di Metro.

Oltre a confermare la presenza di finali multipli all'interno del Gioco, Beynon ha a lungo discusso dei personaggi che popoleranno l'universo di Metro Exodus. Infatti, nonostante un'ampia parte del Titolo veda il vostro alter-ego videoludico destreggiarsi da solo attraverso i numerosi pericoli presenti in questa Russia post-apocalittica, sottolinea Beynon, "Ci sono diversi personaggi che incontrerete ed in cui vi imbatterete nel corso del viaggio". Inoltre, afferma Breynon: "In termini di conversazione, ci sono più linee di dialogo in questo gioco che nei due precedenti e tutti i DLC messi insieme. Si tratta di una storia estremamente ricca e dettagliata".

Vi ricordiamo che Metro Exodus sarà disponibile a partire dal prossimo 15 febbraio, in contemporanea su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Ai Lettori che desiderano maggiori informazioni sul Titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una nostra Anteprima, a cura di Francesco Fossetti.