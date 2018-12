Nuove immagini dall'inferno post-atomico di Metro Exodus

I ragazzi di 4A Games tornano a solleticare il fine palato videoludico degli amanti di FPS free roaming con una nuova infornata di immagini di Metro Exodus, il terzo atto dell'apprezzata serie sparatutto immersa nella dimensione post-atomica dei romanzi di Dmitry Glukhovsky.

Gli scatti di gioco inediti mostratici dagli sviluppatori ucraini ritraggono alcuni degli scenari, dei mostri mutanti e dei personaggi secondari che arricchiranno l'esperienza di chi deciderà di indossare i panni di Artyom accompagnandolo nel suo esodo dall'inferno radioattivo di Mosca per cercare fortuna nei territori selvaggi della foce del Volga.

Per dare forma a questo nuovo progetto, l'approccio adottato dagli autori di Kiev (trasferitisi a Malta nel 2014 a causa della crisi della Crimea) sarà diverso rispetto al passato: all'utente verrà infatti data la possibilità di esplorare liberamente lo scenario e di intraprendere attività "aperte" per stringere un legame con i PNG, scoprire i segreti disseminati per la mappa e ottenere armi ed elementi di equipaggiamento sempre più potenti.

Prima di lasciarvi alle ultime immagini di Metro Exodus dateci in pasto da 4A Games, ricordiamo a chi ci segue che la nuova epopea post-apocalittica di Artyom vedrà la luce su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 febbraio, una settimana prima rispetto alla data di lancio fissata precedentemente da Deep Silver in virtù del fatto che il titolo ha già raggiunto la fase Gold ed è ormai pronto.