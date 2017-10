Il monitor LG 27UD69 protagonista a Lucca Comics insieme ad AC Origins

sarà presente con il proprio monitor gaming, la più importante fiera del fumetto, cinema d’animazione, illustrazione e gioco, insieme ad Ubisoft in occasione del lancio del videogioco

Presso il Baluardo San Regolo, sulle antiche e suggestive mura di Lucca, si erigerà una grandiosa piramide di vetro che farà rivivere l’atmosfera dell’Antico Egitto, ambientazione del nuovo episodio del videogame. All’interno della piramide, denominata Glass.Emotion Hall, verranno allestite dieci postazioni di gioco; tutti i visitatori potranno provare gratuitamente il nuovo videogioco Assassin’s Creed Origins sui monitor LG 27UD69 Ultra HD 4K, catapultati in un’esperienza di gioco unica e coinvolgente all’interno di una location totalmente dedicata al mondo di Assassin’s Creed.

LG 27UD69 è il monitor perfetto per il gaming: il formato UHD 4K riproduce immagini dettagliate trasformandole un’esperienza realistica e rende le scene d’azione più vere. Grazie alla tecnologia IPS assicura una qualità di visione eccellente, con immagini più nitide e vivaci senza distorsioni. L'ampio angolo di visione permette di godersi i propri contenuti da qualsiasi angolazione. La cornice estremamente sottile sui tre lati dello schermo e la base ArcLine assicurano un’esperienza senza distrazioni e all’avanguardia per ogni configurazione. Inoltre, con il software OnScreen Control è possibile scegliere le impostazioni più utili tra le 14 opzioni disponibili di Screen Split e ottimizzare l’organizzazione delle finestre in multitasking e le aree di visualizzazione dello schermo.

“La presenza a Lucca Comics con Ubisoft evidenzia il focus nella nostra proposta di monitor gaming. LG è stata infatti già protagonista ad IFA in questo settore presentando tre nuovi modelli che soddisfano le esigenze dei gamer più esigenti”, commenta Nicola Micali, Business Solution Product & Marketing di LG Italia.