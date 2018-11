Il mostriciattolo misterioso Meltan è ora disponibile in Pokémon GO

Per festeggiare la pubblicazione di Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, Niantic ha introdotto un bel po' di novità e bonus speciali in Pokémon GO.

Tanto per cominciare, il Pokémon misterioso di tipo Acciaio Meltan è ora disponibile del gioco. Per ottenerlo, gli allenatori dovranno completare una Ricerca speciale del Professor Willow denominata "Let's Go, Meltan!", una quest in 9 parti che richiede la cattura di alcuni dei Pokémon più comuni dei due giochi Let's Go. Questi mostri appariranno con maggior frequenza del normale fino al 27 novembre.

A partire da questa stessa data saranno disponibili anche delle nuove missioni di ricerca sul campo con protagonisti i Pokémon della regione di Kanto che di solito non appaiono in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. In questo frangente, Pokémon come Omanyte e Kabuto si faranno vedere più frequentemente allo stato selvatico. Gli allenatori avranno così l'opportunità di stanare i mostri rari e importarli nelle loro copie di Let's Go sfruttando la funzione di trasferimento.

Le novità non sono ancora finite: dalle ore 22:00 del 23 novembre alla stessa ora del 26 novembre, il secondo stadio evolutivo dei due Pokémon iniziali dei giochi per Nintendo Switch appariranno nei raid: gli allenatori potranno imbattersi in alcune delle evoluzioni di Eevee, come Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon, e in Raichu anche nella sua Forma di Alola.