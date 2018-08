Il Mouse Gaming Logitech G502 diventa ancora più performante con il Sensore Hero 16K

In occasione di IFA 2018, Logitech G annuncia l’aggiornamento del Mouse Gaming G502: dotato dell’iconico design che lo ha sempre contraddistinto, la nuova versione è stata sviluppata per essere in linea con le più innovative tecnologie, tra cui HERO 16K, il sensore Logitech G più performante e accurato disponibile ad oggi sul mercato.

“Il Mouse Gaming G502 è ormai un must-have tra i fan, ma dal suo debutto siamo stati in grado di sviluppare incredibili tecnologie,” commenta Ujesh Desai, Vice Presidente e General Manager di Logitech Gaming. “Il nuovo sensore HERO 16K rende questo mouse ancora più performante ed eccezionale, i consumatori lo adoreranno.”

Il mouse Gaming G502 regala agli utenti un’esperienza di gioco davvero più performante proprio grazie al rivoluzionario HERO 16k. Già utilizzato dai più grandi professionisti di eSport in tutto il mondo, il sensore di gioco più performante ed efficiente mai realizzato da Logitech è dotato di un obiettivo completamente nuovo e di un algoritmo aggiornato per un tracciamento ultra-preciso senza accelerazione, livellamento o filtraggio sull'intera gamma DPI, offrendo prestazioni migliori dei sensori di precedente generazione. Inoltre, è in grado di superare i 400 IPS, offrendo 16.000 DPI di tracciamento con alta precisione dei pixel.

Ogni caratteristica tecnica e funzione del Mouse Gaming Logitech G502 HERO sono pensate per adattarsi ai diversi stili di gioco: dotato di 11 pulsanti programmabili tramite l’innovativo Logitech Gaming Software (LGS), di memoria integrata, di cinque pesi da 3.6g regolabili e dell’esclusiva tecnologia RGB LIGHTSYNC di Logitech G, il mouse gaming più venduto al mondo diventa ancora più performante e accattivante, assicurando un’esperienza di gioco assolutamente personalizzabile e perfetta anche per i gamer non professionisti. Inoltre, grazie allo switch meccanico aggiornato, sviluppato in collaborazione con Omron, la nuova versione dell’iconico mouse offre prestazioni estreme e una durata dei click di 50M. Progettato per assicurare il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, Logitech G502 HERO vanta impugnature laterali in gomma ruvida e un nuovissimo cavo intrecciato, per un look and feel davvero premium.

Prezzo e Disponibilità

Il Mouse Gaming Logitech G502 HERO sarà disponibile nella versione Black a partire da Ottobre 2018 al prezzo suggerito di 89,99€ nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di Logitech.