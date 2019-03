Il Multilayer Cooperativo di Yoshi's Crafted World si mostra in Dieci Minuti di Gameplay

Yoshi's Crafted Worlds si appresta a fare il proprio debutto su Nintendo Switch e la Casa di Kyoto ci offre un'ulteriore occasione per dare uno sguardo alla modalità multiplayer di Yoshi's Crafted World.

A mostrarci nuovamente il Titolo sono gli ormai noti Kit e Krysta, storici conduttori dell'appuntamento "Nintendo Minute". Nel corso dell'ultimo episodio dello show di approfondimento di Casa Nintendo, il protagonista assoluto è infatti Yoshis Crafted World e la sua modalità di gioco cooperativa. Quest'ultima si mostra in un corposo video gameplay, della durata di circa dieci minuti, grazie al quale possiamo approfondire alcune delle meccaniche di gioco della nuova avventura del dinosauro verde. Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!



Ricordiamo a Lettori e Lettrici che Yoshi's Crafted World sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo venerdì 29 marzo. Per ingannare questi ultimi giorni di attesa che ci separano dalla pubblicazione di questo coloratissimo platform, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare, in attesa della Recensione, la nostra Video Anteprima di Yoshi's Crafted World. Se ancora non avete usufruito di questa possibilità, vi rammentiamo che su Nintendo Switch è disponibile una Demo di Yoshi's Crafted World.