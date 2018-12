Il Natale arriva in Red Dead Online: canzoni e NPC vestiti a festa

Red Dead Online si prepara a festeggiare il Natale: come avrete notato, nei vari saloon è ora possibile trovare musicisti vestiti a festa intenti a suonare canzoni natalizie come Silent Night e Jingle Bells

In totale i brani suonati sembrano essere 16, inoltre anche gli artisti di strada ogni tanto si esibiranno in canzoni di Natale o nella recita di poesie per le feste. Rockstar Games non ha annunciato un vero e proprio evento festivo per Red Dead Online ma sembra che gli sviluppatori abbiano comunque deciso di non trascurare questa importante ricorrenza.

Ricordiamo che la scorsa settimana Rockstar ha aperto il negozio in-game con la patch 1.05 regalando a tutti i giocatori di Red Dead Online 15 lingotti d'oro da spendere liberamente. RDR Online è ancora in Beta, lo studio sta lavorando sul bilanciamento del gameplay e sull'infrastruttura online così da rendere perfetta l'esperienza multiplayer una volta che questa farà il suo debutto ufficiale, probabilmente nei primi mesi del 2019.