Il New Nintendo 3DS XL sta per andare in pensione? Le spedizioni in Europa sono terminate

Secondo quanto si legge sul forum di, pare che in Europa ilstia per avviarsi alla pensione. Qualche dubbio sopraggiunse già nei mesi scorsi, vista la graduale scomparsa della console dalle campagne di marketing e la riduzione delle consegne ai rivenditori, che ora paiono del tutto terminate.

D’ora in avanti i negozi dovranno affidarsi esclusivamente alle scorte presenti nei magazzini, che in molti casi risultano già esaurite, sia nelle catene di distribuzione tradizionali che online. Nessuna ripercussione per Nintendo 2DS e New Nintendo 2DS XL, che continueranno ad essere spedite ai rivenditori e vendute regolarmente in futuro.

La casa giapponese non ha ancora commentato in via ufficiale la faccenda, ma pare che l'era del 3D in mobilità stia per giungere al capolinea. I giocatori intenzionati ad acquistare una console portatile della casa di Kyoto dovranno quindi rivolgersi a quelle della famiglia 2DS, in particolar modo al New Nintendo 2DS XL, compatibile con la totalità dei giochi presenti in catalogo e che, pur rinunciando alla terza dimensione, conserva le caratteristiche e il design a conchiglia del 3DS.