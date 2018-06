Il Nintendo Direct E3 2018 sarà incentrato su Super Smash Bros e giochi per Switch

Con un messaggio su Twitter, Nintendo ha diffuso alcuni dettagli sul Direct E3 2018 in programma per martedì 12 giugno alle 18:00, ora italiana. Uno speciale appuntamento per scoprire tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Stando a quanto riportato nel Tweet, lo show sarà incentrato esclusivamente su giochi Switch, mentre probabilmente i titoli 3DS verranno mostrati durante il Nintendo Treehouse LIVE: "Manca solo una settimana! Segui la nostra presentazione Nintendo Direct E3 2018 dalle 18:00 del 12/06 per scoprire i giochi per #NintendoSwitch in arrivo nel 2018, fra cui il nuovo titolo della serie Super #SmashBros recentemente annunciato."

Focus dunque su Super Smash Bros e su altri titoli in arrivo su Nintendo Switch, tra cui probabilmente Metroid Prime 4 e Pokemon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, annunciati la scorsa settimana. Non sono escluse sorprese, da tempo si parla dell'annuncio di Star Fox Grand Prix e sembra che anche Donkey Kong possa essere protagonista allo showcase Nintendo con l'annuncio di Donkey Kong Country Wooden Fury.