Il Nintendo eShop di Switch e 3DS sta per cambiare nome?

Secondo alcuni documenti legali trapelati sul forum di ResetERA, il Nintendo eShop potrebbe presto cambiare nome, la casa di Kyoto potrebbe effettuare un rebranding per il suo marketplace digitale.

Nei documenti in questione si fa cenno al "Nintendo Switch Online Shop" facendo però notare come questo fosse precedentemente conosciuto come Nintendo eShop. L'ipotesi più probabile è che l'azienda voglia riunire sotto il brand Nintendo Switch Online tutti i servizi legati non solo al gioco online ma anche all'acquisto e al download dei contenuti.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di un rumor e l'indicazione riportata nei documenti potrebbe essere errata oppure datata, Nintendo non ha commentato la notizia e per ora non sono stati annunciati cambiamenti legati all'eShop.

Reggie Fils-Aime ha dichiarato nelle scorse ore che "il modo migliore per godere dei contenuti Legacy di Nintendo è quello di abbonarsi a Switch Online", in riferimento al mancato arrivo di altre mini console dopo NES e SNES Classic.