L'Action RPG di Dragon Ball racconterà il mondo di DB come mai fatto prima

Nella giornata di ieri Bandai Namco ha confermato che è in sviluppo un nuovo Action RPG su Dragon Ball Z, per il momento noto come Project Z. L'ultimo numero di Shonen Jump prova a fare luce sul gioco, ancora avvolto nel mistero, svelandone i primi dettagli.

Stando a WCCFTech, che ha riportato la news, sul magazine sarebbe stata pubblicata infatti una nuova immagine del gioco, che mostra Goku che porta Gohan alla Kame House, prima che Raditz arrivi sulla Terra, per cui è possibile che il gioco seguirà la storyline del manga e dell'anime, fin dall'inizio di Dragon Ball Z. Shonen Jump ha poi rivelato che Project Z si spingerà più in là di tutti gli altri titoli basati sulla serie e che mostrerà il mondo di Dragon Ball Z come nessun altro gioco ha mai fatto.

La popolare rivista giapponese ha infine confermato che Jiren si unirà a Dragon Ball Fighterz, confermando i rumor emersi nei giorni scorsi secondo cui ad unirsi in battaglia sarebbe stato un "Guerriero dell'Undicesimo Universo". Ricordiamo che sono previste nuove informazioni su entrambi i giochi in questione, il 26 e 27 gennaio, durante la finale del Dragon Ball Fighterz World Tour.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti del nuovo Action RPG di Dragon Ball?