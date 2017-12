Il nuovo aggiornamento di Destiny 2 aggiunge il supporto 4K e HDR su Xbox One X e PS4 Pro

In occasione del lancio de La Maledizione di Osiride ha pubblicato l'aggiornamento 1.10 di: questo update porta in dote non solo un ribilanciamento di armi e abilità ma anche il supporto per i 4K e l'HDR su

Destiny 2 è ora ottimizzato per PlayStation 4 Pro e Xbox One X: sulla console Microsoft il gioco girerà in 4K nativi mentre su PS4 Pro la risoluzione sarà dinamica, il range non è stato reso noto ma l'obiettivo di Bungie è quello di non sacrificare in alcun caso il framerate. Su entrambe le console è invece confermata la piena compatibilità con l'High Dynamic Range, inoltre gli sviluppatori fanno sapere di aver ritoccato leggermente anche l'interfaccia grafica, ora più chiara e facilmente leggibile.

Sono tantissime le novità di Destiny 2 introdotte con il nuovo aggiornamento, il quale presenta cambiamenti per armi, armature, Pegni di Fazione e per Xur, l'Agente dei Nove. Un secondo aggiornamento è previsto per il 12 dicembre, il mese appena iniziato si conferma quindi cruciale per tutti gli appassionati dello sparatutto Bungie e Activision.