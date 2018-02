Il nuovo aggiornamento di Dissidia Final Fantasy NT introduce la modalità Spettatore

Nelle ultime ore,ha pubblicato le patch 1.04 e 1.05 per, il frenetico e competitivo brawler a squadre sviluppato daldi

Secondo le descrizioni ufficiali dei due aggiornamenti, le patch dovrebbero migliorare vari bug e la stabilità complessiva del software, aggiungendo poi la funzione “Spettatore” alle Partite Personalizzate. Partecipando alle battaglie in qualità di spettatore, il giocatore potrà infatti assistere allo scontro dal punto di vista del personaggio controllato. È stato inoltre annunciato che ad ogni battaglia, fra combattenti e spettatori, parteciperanno 24 giocatori al massimo.



La patch 1.04, infine, permetterà finalmente di copiare - da un personaggio all’altro - i set personalizzati di Abilità EX, affinché il giocatore possa cambiarli senza dover necessariamente uscire ogni volta dalla modalità selezionata.

Ricordiamo che il gioco è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 dallo scorso 30 gennaio. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi inviamo a dare uno sguardo alla nostra Recensione e alla guida ai controlli, alle mosse e alle tecniche consigliate per ottenere la vittoria.