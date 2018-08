Il nuovo aggiornamento di No Man's Sky velocizza il caricamento iniziale del 30%

Grazie ad un nuovo aggiornamento sperimentale pubblicato per ora solo su PC da Hello Games, sono arrivate diverse migliorie tecniche in No Man's Sky NEXT.

La patch, che aggiorna il simulatore spaziale alla versione 1.57, riduce il caricamento iniziale del 30% e quello dei portali del 5-10%. Si tratta di una modifica sostanziale che renderà molto più veloce l'avvio del gioco e alcuni spostamenti. Tra le altre novità troviamo anche alcuni miglioramenti dal punto di vista grafico. Le nuvole avranno ora un aspetto migliore nelle modalità grafiche 4K e 1440p. A subire migliorie grafiche ci sono anche le nubi tossiche, alcune stazioni spaziali e determinati biomi esotici.



I restanti dettagli della patch riguardano soluzioni a bug noti, modifiche all'interfaccia e al sistema di controllo via pad. Potete dare un'occhiata al changelog completo dell'aggiornamento sul sito ufficiale del gioco. Vi ricordiamo inoltre che l'aggiornamento è attualmente in beta e può essere scaricato solo su Steam. Per abilitare il download di patch in versione beta dovrete cliccare col tasto destro del mouse sul nome del gioco nella libreria di Steam, selezionare Proprietà e attivare gli aggiornamenti nella scheda Beta.



Hello Games ha infine fatto sapere che l'aggiornamento in questione dovrebbe arrivare prossimamente anche su PlayStation 4 e Xbox One.



Sapevate che l'aggiornamento a No Man's Sky NEXT è completamente gratuito per i possessori della versione standard del gioco e include una modalità multigiocatore con supporto a 4 giocatori? Qualcuno ha inoltre ricreato con una certa precisione il volto di Sean Murray, fondatore di Hello Games, su uno dei pianeti del gioco.