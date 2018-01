Il nuovo aggiornamento di Xbox One aggiunge l'opzione Non Disturbare

ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Xbox One e Xbox One X per i membri Insider: questo update introduce tre nuove funzionalità, alcune delle quali molto richieste dalla community.

L'update 1802.180105-1503 porta in dote la possibilità di riordinare gli obiettivi in base alla rarità, aggiunge il Mini Game Hub con informazioni utili sui giochi in esecuzione e infine viene resa disponibile l'opzione "Non Disturbare", la quale impedirà l'arrivo di notifiche pop-up (richieste amicizia, messaggi, ecc) durante il gioco.

Infine, sarà possibile programmare lo spegnimento della console dopo un determinato numero di ore dall'accensione, funziona questa molto utile in particolar modo per proteggere i giovanissimi o per garantire lo spegnimento dopo un download quando siamo fuori casa. L'aggiornamento è ora disponibile per i membri Insider e dovrebbe essere scaricabile da tutti nel corso del mese di gennaio.