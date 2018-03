Il nuovo Assassin's Creed uscirà nel 2019 e sarà ambientato in Grecia?

Secondo quanto riportato dall'insider Liam Robertson, il prossimo episodio disarà ambientato in Grecia e uscirà nel corso del 2019. Di seguito, i rumor trapelati sul gioco da parte di fonti molto vicine al progetto, che lo stesso Robertson definisce affidabili.

I lavori sul gioco sarebbero iniziati all'inizio del 2017, qualche mese prima del lancio di Assassin's Creed Origins, l'uscita sarebbe prevista per la fine del 2019 mentre quest'anno Ubisoft dovrebbe proporre la riedizione di Assassin's Creed III, che si aggiunge alla remastered di Assassin's Creed Rogue.

Si parla, come già detto, della Grecia come ambientazione, purtroppo però non sono trapelati ulteriori dettagli su questo aspetto. Per quanto riguarda le piattaforme di destinazione, il nuovo Assassin's Creed sarebbe attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox On mentre non sembra essere prevista una versione per Nintendo Switch.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questi rumor con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del publisher.