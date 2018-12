Il nuovo Batman di WB Games Montreal non sarà ai Game Awards 2018

L'eco mediatica suscitata dalle voci di corridoio che vedrebbero i vertici di WB Games Montreal impegnati a sviluppare un nuovo videogioco dedicato a Batman non accenna a placarsi, specie in virtù dell'ormai imminente apertura della cerimonia dei Game Awards 2018.

Nonostante non sia ancora giunta la smentita ufficiale a tali rumor da parte della sussidiaria canadese di Warner Bros. Interactive Entertainment, i colleghi di DualShockers sono entrati in contatto con WB Games e hanno ricevuto la conferma della loro assenza allo show losangelino presentato da Geoff Keighley.

L'entusiasmo manifestato a più riprese sui social dai membri del team che starebbe lavorando al progetto di Batman: Court of Owls, comunque, lascia aperto più di uno spiraglio per l'annuncio futuro di un titolo che, a quanto sembra, sarebbe già in un avanzato stadio di sviluppo e dovrebbe approdare sulle piattaforme di questa generazione entro i prossimi 12-24 mesi.

Il sottotitolo scelto per il progetto del nuovo videogioco di Batman, d'altronde, non è affatto casuale e si ricollega alle vicende narrate nella serie di fumetti DC Comics dedicata all'Uomo Pipistrello e, nello specifico, all'organizzazione criminale della Corte dei Gufi.

Se risultassero veritiere, le indiscrezioni degli ultimi giorni suggerirebbero quindi lo sviluppo di una nuova avventura free roaming incentrata sulle attività da compiere interpretando il Cavaliere Oscuro per scardinare questo storico gruppo di criminali e liberare le strade di Gotham City dagli Artigli, gli adepti della Corte dei Gufi reclutati (o, per meglio dire, sequestrati) tra i giovani e più abili membri delle famiglie circensi della città.

Chissà, magari la smentita dei ragazzi di WB Games Montreal è una mossa strategica che serve solo ad alimentare l'attesa per l'annuncio del nuovo gioco di Batman durante i TGA 2018 che andranno in scena il 7 dicembre. Dopotutto, come direbbe James Gordon: se il lavoro di detective fosse facile... lo farebbero tutti!