Il nuovo Call of Duty del 2019 sarà Ghosts 2 o Modern Warfare 4?

Sappiamo che Infinity Ward è attualmente al lavoro sul nuovo episodio di Call of Duty in uscita nel 2019, non sappiamo però se lo studio stia sviluppando il primo episodio di una nuova sotto serie o se riprenderà in mano una saga già esistente dell'universo di COD...

Ad alimentare i dubbi arriva un Tweet di Ashton Williams, Community Manager di Infinity Ward che nelle scorse ore ha postato la GIF di un teschio: chiaro riferimento a Call of Duty Ghosts 2 oppure a Ghost di Modern Warfare 2?

Non è escluso che lo studio stia lavorando a Call of Duty Modern Warfare 4 mentre secondo altre ipotesi il COD del 2019 sarà Call of Duty Ghosts 2, sequel del titolo uscito nel 2013 e accolto tiepidamente da pubblico e critica. Nei mesi scorsi alcuni rumor hanno confermato l'esistenza di Modern Warfare 4 ma il messaggio della Williams scombina non poco le carte in tavola.

Secondo le indiscrezioni emerse, il nuovo Call of Duty uscirà alla fine del 2019 su PC, PS4, Xbox One e anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, come gioco di lancio delle due console, incerto invece il porting per Nintendo Switch.