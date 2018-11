Il nuovo costume da Shogun è ora disponibile in Fortnite Battaglia Reale

Puntuale come sempre, nella notte il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato ancora una volta. A questo giro ha dato il benvenuto ad un set di oggetti completamente inedito, denominato Shogun.

Fiore all'occhiello del set è senza ombra di dubbio il nuovo e omonimo costume Shogun, al quale è associato il dorso decorativo Ali Taglienti. Ha un livello di rarità Leggendario, pertanto è in vendita al prezzo di 2.000 V-Buck. Disponibili inoltre il deltaplano Kabuto (Raro, 800 V-Buck) e lo strumento di raccolta Mascellama (Raro, 800 V-Buck). Trovate una loro anteprima nell'immagine allegata in apertura di notizia. Questi oggetti rimarranno in vendita fino alle ore 01:00 di martedì 20 novembre, dopodiché verranno sostituiti.

A seguire, invece, trovate una panoramica degli oggetti giornalieri attualmente proposti:

Emote Movimenti Eleganti (Epico, 800 V-Buck)

(Epico, 800 V-Buck) Deltaplano Prismatico (Raro, 800 V-Buck)

(Raro, 800 V-Buck) Costume Difensore Scarlatto (Non Comune, 800 V-Buck)

(Non Comune, 800 V-Buck) Costume Specialista d'Assalto (Raro, 1.200 V-Buck)

(Raro, 1.200 V-Buck) Strumento di raccolta Strapiombo (Raro, 800 V-Buck)

(Raro, 800 V-Buck) Emote Facepalm (Non Comune, 200 V-Buck)

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è in corso la Settimana 8 della Stagione 6, che include sfide come Balla con un pesce trofeo. Nelle scorse ore è stata depotenziata la Torretta Montata, nuova arma introdotta con l'aggiornamento 6.30: ora appare con minore frequenza del solito.