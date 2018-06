Il nuovo engine di Just Cause 4 messo in mostra al PC Gaming Show 2018

In occasione del PC Gaming Show 2018, Avalanche Studios ha messo in mostra le potenzialità del nuovo engine da cui prenderà vita Just Cause 4, il nuovo capitolo della folle serie open world della software house.

Apex, questo il nome del motore grafico, darà vita ad un mondo aperto che saprà raggiungere nuove vette di dinamismo e spettacolarità per la serie. Come spiegato dal game director Franchesco Antolini e la produttore esecutivo Adam Davidson, grazie ad Apex avremo degli effetti climatici molto più avanzati rispetto al passato, da cui scaturiranno bufere, tempeste di sabbia, tornado, e altro ancora.

Trovate una piccola anteprima di tutto ciò nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Just Cause 4 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 4 dicembre. Il gioco si è mostrato nel suo primo video gameplay.