Durante l'ultima conferenza con gli azionisti e i finanziatori della compagnia, il CFO diha confermato che il prossimo gioco della serieuscirà durante l'anno fiscale 2019, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019.

Blake Jorgensen ha accennato brevemente al gioco, parlando di un titolo "visivamente impressionante e profondamente immersivo", al momento però non sono noti ulteriori dettagli.

Sebbene non ci siano conferme in merito, il reveal del nuovo Battlefield potrebbe essere previsto per la prossima primavera, con un lancio programmato per la stagione natalizia del 2018. Restiamo in ogni caso in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.