Il nuovo evento di Far Cry 5 vi permetterà di ottenere un bazooka che spara badili

Far Cry 5 si prepara ad ospitare un nuovo evento a tempo ricco di premi: si chiamerà White Collar Job, e come si evince dal nome vi chiederà di eliminare i lupi "Giudici" creati da Jacob e dai suoi uomini o i normali lupi presenti nel mondo di gioco. Attenzione però: questi ultimi saranno potenziati per l'occasione, quindi non sottovalutateli!

Per uccidere i vostri bersagli vi sarà permesso usare solamente l'arco, ed una volta tolti di mezzo dovrete perquisire i loro cadaveri per ottenere gli speciali collari richiesti dalla missione. In base al numero di collari raccolti, sia individualmente che globalmente, i giocatori di Far Cry 5 avranno diritto a diverse ricompense: 5 collari vi garantiranno 50 soldi e 100 punti XP, mentre con 10 vi porterete a casa lo speciale bazooka spara badili ed altri 100 XP. Si, avete capito bene: un bazooka che spara badili.

Inoltre, se l'intera community del gioco riuscirà a raccogliere complessivamente 500.000 collari prima della fine dell'evento, fissata per l'8 maggio, verrà ricompensata da Ubisoft con l'outfit "Jacob’s Hunter". White Collar Job è disponibile su tutte le versioni di Far Cry 5, quindi su PC, PS4 ed Xbox One. Attualmente l'ultimo capitolo della saga sta vendendo molto bene, tanto che è ancora in cima alle classifiche italiane, secondo solo a FIFA 18. Questo nonostante le accuse mosse dal PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) nei confronti del gioco, colpevole di banalizzare e glorificare la pesca.