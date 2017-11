Il nuovo gioco di Ben 10 arriva su Nintendo Switch

: Immergiti in una nuova missione intergalattica con, il nuovo videogioco ispirato alla serie realizzata dae distribuita da

Nei panni di Ben Tennyson, i giocatori dovranno affrontare i nemici più potenti dell’universo. Ma niente panico: armati di Omnitrix, potranno scoprire e sbloccare 10 incredibili trasformazioni aliene che li aiuteranno a salvare il mondo. Creato da Outright Games, il gioco offre una nuova emozionante avventura ispirata all’universo di Ben 10 e ricca dello stesso humour e azione che caratterizzano la serie animata. I giocatori potranno interagire con alcuni dei loro personaggi preferiti della serie, esplorare diverse località, scoprire collezionabili e partecipare a battaglie epiche contro i nemici più forti.

Ben 10 offre ai giocatori la possibilità di scoprire esclusive mosse di combattimento da ciascuna forma aliena, quali Four Arms, Grey Matter, Heatblast e molti altre, per combattere i nemici di Ben, potenziare al massimo le proprie capacità di risoluzione degli enigmi e salvare la galassia. È tempo di essere eroi!



"Ci impegniamo sempre nel creare eccellenti prodotti di intrattenimento dedicati alla famiglia,” spiega Terry Malham, amministratore delegato di Outright Games. "Siamo davvero felici di avere avuto la possibilità di collaborare con Cartoon Network e Bandai Namco Entertainment Europe nella realizzazione di questo straordinario titolo che arricchisce il mondo di Ben 10 di nuove incredibili avventure."



Ben 10 è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, in formato digitale su PC via Steam.