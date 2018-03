Il nuovo gioco dei Pokémon per Nintendo Switch sarà un reboot della serie?

è attualmente al lavoro su un nuovo gioco deiper, del quale tuttavia non sappiamo assolutamente niente di certo.

Quest'oggi tuttavia ha cominciato a fare il giro della rete un nuovo rumor, secondo il quale il prossimo capitolo potrebbe essere a tutti gli effetti un reboot della serie. Il che avrebbe anche senso, considerato che sta per arrivare su una piattaforma del tutto nuova.

È bene precisare che l'informazione non è stata in alcun modo confermata dalla casa di Kyoto. La fonte, in ogni caso, è ritenuta affidabile dai più, poiché in passato ha svelato in anticipo diversi dettagli sui giochi dei Pokémon di settima generazione, ovvero Sole/Luna e Ultrasole/Ultraluna.

Al momento, quindi, non possiamo far altro che attendere notizie ufficiali. Questa sera alle 23:00 verrà pubblicato un nuovo Nintendo Direct, e non è escluso che possa esserci un annuncio proprio in tale occasione. Vi ricordiamo che potrete seguirlo in diretta sui nostri canali a partire dalle 22:45 in compagnia di Alessandro Bruni e Francesco Fossetti.