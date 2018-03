Il nuovo gioco di Level-5 avrà un setting moderno e le proporzioni di un MMORPG

Parlando ai microfoni di 4Gamer.net, il CEO diAkihiro Hino ha svelato nuovi dettagli sul prossimo progetto della compagnia, confermando che il gioco avrà un'ambientazione moderna e un senso di scala paragonabile a quello di un MMORPG.

"Abbiamo la nostra visione. Non sono sicuro che possiamo definirlo un MMORPG, ma abbiamo in mente un gioco di quelle proporzioni." afferma Akihiro Hino, confermando che il nuovo gioco di Level-5 abbandonerà le classiche atmosfere fantasy per abbracciare un setting ambientato in epoca moderna.

Come dichiarato dallo stesso CEO lo scorso dicembre, il nuovo gioco di Level-5 mira a celebrare il 20° anniversario della compagnia giapponese, presentandosi come uno dei progetti più ambiziosi della storia della software house. Stando alle parole di Hino, il titolo non vedrà luce quest'anno, ma verrà presentato ufficialmente proprio in occasione del 20° anniversario (previsto per questo ottobre).

Ora che iniziano a delinearsi le prime caratteristiche del progetto, cosa vi aspettate dal prossimo gioco degli autori di Ni no Kuni, Yo-Kai Watch e Professor Layton? Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.