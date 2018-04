Il nuovo God of War è il capitolo della serie con la media più alta su Metacritic

Non è un mistero che il nuovo God of War per PS4 sia stato accolto con grande entusiasmo dalla stampa di settore. Confrontato agli altri capitoli della serie, a loro volta apprezzati da critica e pubblico, la nuova avventura di Kratos ha raggiunto la media più alta in assoluto su Metacritic.

Ecco la classifica con gli 8 capitoli di God of War ordinati in base alla media raggiunta su Metacritic:

God of War (PlayStation 4) - 95/100 God of War (PlayStation 2) - 94/100 God of War II (PlayStation 2) - 93/100 God of War III (PlayStation 3) - 92/100 God of War: Chains of Olympus (PSP) - 91/100 God of War: Ghost of Sparta (PSP) - 86/100 God of War Ascension (PlayStation 3) - 80/100

Il nuovo God of War per PlayStation 4 si conferma il cima alla classifica con una media di 95/100 (dopo la bellezza di 83 recensioni all'attivo), seguito dai primi tre capitoli dell serie usciti su PlayStation 2. Qualche punto in meno per God of War Ascension e per le iterazioni uscite su PSP, per quella che rimane una delle IP Sony meglio accolte dalla stampa internazionale.

Nell'attesa che il nuovo God of War faccia il suo debutto su PlayStation 4 il 20 aprile, potete gustarvi la nostra Video Recensione del gioco.