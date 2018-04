Il nuovo God of War? Sì, bello, ma Dog of War è ancora meglio!

Oggi è finalmente il grande giorno: esce sugli scaffali dei negozi God of War, l'attesissimo nuovo capitolo della saga di Kratos nonché una delle esclusive Sony di maggior peso. Ormai nei confronti del gioco è stato detto di tutto; ne sono state scritte anticipazioni, recensioni...

Ma è veramente questo ciò di cui abbiamo bisogno noi videogiocatori? Secondo PlayStation UK, no, non proprio. Per promuovere l'uscita del titolo, l'account Twitter della divisione britannica di PlayStation ha pensato a qualcosa di leggermente inusuale, fuori dal coro, un'idea che sarà in grado sicuramente di catturare l'attenzione dei giocatori. E se al posto di Kratos e Atreus, che ormai conosciamo fin troppo bene, ci fossero dei teneri cagnolini?

Potrebbe essere questa l'ispirazione che porterà il God of War al successo; Dog of War, il nuovo corto prodotto dalla divisione marketing della compagnia, dove al posto del Dio della Guerra e di suo figlio ci sono dei sanguinari ed allo stesso tempo adorabili cuccioli. Perché, come viene ricordato nel video, a volte quattro zampe sono meglio di due.



Voi cosa ne pensate di questa iniziativa? La trovate simpatica o preferite un tipo diverso di pubblicità, più serio e professionale, magari in linea con il carattere mitologico di cui è permeato il titolo?